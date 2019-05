V zadnjem krogu državnega prvenstva v nogometu so bile štiri tekme le revijalne. Tekmovalni naboj je imel le dvoboj za četrto mesto in zadnjo evropsko vozovnico med Muro in Celjem, ki se je končal z uspehom Prekmurcev. Mura je z remijem proti Celju (1:1) presegla cilje in se že v prvi sezoni po vrnitvi med prvoligaše (spet) uvrstila v Evropo, kjer že nastop v prvem krogu kvalifikacij prinaša zaslužek pol milijona evrov iz blagajne Uefe.

Fazanerija ni bentila, ni obupala, ni žvižgala

Če so čakali dolgih sedem let, so prenesli tudi tak prvi polčas. Saj so še predlani gledali tretjo ligo. V soboto ob sedmih je bila za Muro Evropa daleč še osmo leto. Celje je prek Luke Kerina surovo zabilo že v tretji minuti. Noge so se tresle, obramba majala. Nino Kouter je tik pred polčasom zadel še vratnico. »Ko ti pettisočglava množica da odgovornost…« je slab vstop v tekmo pojasnil Ante Šimundža. Ob osmih je bil, tako kot vsi črno-beli, junak. Maja 2019 in ne maja 2021, kot je bil dolgoročni načrt.

Fazanerija ni bentila, ni obupala, ni žvižgala. To je drugačno občinstvo. Ne izobeša na vseh tekmah zaman napisa »Mura je večna«. Pa je to že »tretja Mura«. Oznake NK, 05 in NŠ so (bile) le formalnost. (Marsi)kje drugje bi ob polčasu na najpomembnejši tekmi sezone žvižgali svojim, nemara celo ploskali tekmecem. Ne v Fazaneriji. Tu se svojim ploska tudi takrat, ko ne gre. »Naj se zna, kje je fuzbal doma!« je v mikrofon ob polčasu ponosno vzkliknila Terezija Knaus - Treza, izbrana za najboljšo navijačico sezone.

Imela je prav. Ne samo »fuzbal«, evropski nogomet je spet doma v Murski Soboti. Mura je v dinamičnem, odprtem drugem polčasu, ko je Šimundža taktično šel, kot bi rekel sam, »grlom u jagode«, unovčila ravno tisto, česar Celje nima. Poln stadion. Zarohnel je, ko je Amadej Maroša stresel evrogol za Evropo. Po neapeljsko so zlogovali njegov priimek. Ma-ro-ša. Kdaj bi v Celju lahko bilo tako vzdušje? »V četrtek v finalu pokala,« je (samo)kritično pristavil Dušan Kosič. Tam jih ne bo, niti v Evropi. Tretjič zapored so grofi končali na petem mestu. Lani je boljši Rudar, letos Mura, vse tri sezone pa vprašanje, kaj bo z Rudijem Požegom Vancašem. Poškodovani igralec sezone je boleče manjkal. »Veliko nam je dal letos. Imamo ga že tri leta in tri leta odhaja. To je težko za vse, tako zanj kot za ekipo, želim, da se mu izpolni želja,« je dodal Kosič.

Da znajo oboji igrati boljše, je pristavil Šimundža, izbran za najboljšega trenerja sezone. Že prej v sezoni, ko so Prekmurci »morali«, se jim je znalo zalomiti. Proti Krškemu, recimo. V štirih tekmah niso premagali Triglava. Na odprtju reflektorjev z Domžalami. V pokalu z Mariborom. Tudi Celja naposled doma Mura ni premagala, a tokrat tega niti ni potrebovala. Zadoščala sta poln stadion in remi.

Kaj zdaj? Šimundža pred sedmimi leti ni ostal, klub je zapustil pred evropskimi tekmami. Da zna biti Evropa zelo kruta, je izpostavil tudi Kosič. Toda Šimundže tokrat ni strah: »Igral sem v Evropi, bil sem trener v Evropi. Peklensko delo nas čaka.«