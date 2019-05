Kljub brexitski zmešnjavi, ki je Mayevo po samo treh letih odnesla z oblasti, je kandidatov, ki bi jo hoteli naslediti, veliko. Za vodstvo konservativne stranke in s tem tudi mesto premierja se trenutno potegujejo dve kandidatki in šest kandidatov.

Še pred poslovilnim govorom, v katerem je sporočila, da odhaja, sta se prijavila 54-letni nekdanji zunanji minister Boris Johnson in 51-letna nekdanja ministrica za delo in pokojnine Esther McWey. Oba sta v politiko prišla iz medijskega sveta, on je bil novinar, ona televizijska povezovalka.

Na stavnicah orjaška prednost Borisa Favorit naj bi bil v New Yorku rojeni Johnson, ki bi se pisal Kamal, če ne bi njegov turški dedek, novinar in politik, po selitvi na Otok priimka spremenil v Johnson. Med člani konservativne stranke naj bi užival večjo podporo kot drugo- in tretjeuvrščena kandidata skupaj. Johnson je doma najbolj »slaven« politik, hkrati je poleg Mayeve edini zares mednarodno prepoznaven, četudi se zaradi vrste spodrsljajev kot zunanji minister ni ravno izkazal. Veliko konservativnih poslanskih kolegov Johnsona razglaša za nenačelnega oportunista in priložnostnega lažnivca. Odkar se je priglasil za kandidata, se je zelo »zbližal« z nesporazumnim brexitom. Člani konservativne stranke, katerih velika večina so bogati belopolti starejši moški, navijajo zanj predvsem zato, ker se bojijo, da bo brexitska zmešnjava prinesla predčasne parlamentarne volitve, in ker mislijo, da je trenutno edini, ki lahko porazi Jeremyja Corbyna, vodjo laburistov. Ti poudarjajo, da ima naslednik Mayeve moralno obvezo, da razpiše volitve in dobi mandat naroda, ne le članov svoje stranke.

Sami sedanji ali nekdanji ministri Tudi drugi kandidati v bitki za Downing Street 10 so sedanji ali bivši ministri, ki so na koncu vplivnemu odboru 1922 »pomagali« Mayevo prisiliti k odstopu. Najbolj zavzeto 56-letna nekdanja ministrica za okolje Andrea Leadsom, ki je kot vodja konservativcev v poslanski zbornici odstopila na sam predvečer napovedi odstopa premierke. S tem je izrazila svoje nasprotovanje najnovejši različici njenega brexita. Leadsomova, ki je ves čas zavzeta zagovornica brexita, je kandidirala že leta 2016, a se je pred finalom z Mayevo zaradi ostrih kritik po intervjuju za Times umaknila iz tekme. V njem je Leadsomova menila, da je kot večkratna mati bolj zainteresirana za prihodnost države in zato primernejša kandidatka kot Mayeva, ki je brez otrok. Poleg Johnsona najbolj znan in najbogatejši kandidat je 52-letni zunanji minister, nekdanji poslovnež Jeremy Hunt, sin admirala, odlikovanega z viteškim naslovom. Njegovo bogastvo ocenjujejo na 14 milijonov funtov. Tako kot Johnson je tudi Hunt nagnjen k spodrsljajem. Tako je denimo med obiskom v Ljubljani pohvalil »preobrazbo Slovenije iz sovjetske vazalne države v sodobno evropsko demokracijo«.

Računajo na ministrske položaje Za naslednika Mayeve kandidira tudi 41-letni minister za zdravstvo Matt Hancock, ki je po univerzi krajši čas delal v družinskem računalniškem podjetju, preden se je zaposlil kot ekonomist pri angleški centralni banki. Med kandidati je še 45-letni Dominic Raab, ki je bil po odstopu Davida Davisa že drugi minister, odgovoren za brexit, a je na položaju ostal le šest mesecev, nakar je Mayeva pogajanja z EU vzela v svoje roke. Raab, po očetu češkega rodu, je po študiju prava delal v znani odvetniški firmi, preden se je leta 2000 zaposlil na zunanjem ministrstvu. Tam se je po študiju zaposlil tudi kandidat Rory Stewart, 46-letni minister za mednarodni razvoj, sin britanskega diplomata, ki se je rodil v Hongkongu. Pri komaj 26 letih je postal britanski predstavnik v Črni gori, na predvečer izbruha vojne na Kosovu. Zadnji je kandidaturo sporočil 51-letni minister za okolje Michael Gove, ki se je na tej funkciji izkazal. Nekdanji novinar, po rodu Škot, je bil v mladih letih krajši čas član laburistične stranke. Mnogi kandidati so se v bitko za premierski stolček podali iz preračunljivosti, saj računajo, da si bodo, potem ko bodo iz nje izpadli, s podporo zmagovalcu zagotovili ministrski položaj.