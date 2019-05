Ribničani so za ohranitev upanja o drugem mestu nujno potrebovali zmago v Rdeči dvorani, saj bi v zadnjem krogu ob svojem uspehu doma proti Mariboru in porazu Gorenja v Celju postali številka dve v Sloveniji. Proti zdesetkanim Velenjčanom (še brez Davida Miklavčiča in Andraža Keteja) so v prvem polčasu dvakrat povedli za tri gole (6:3, 15:12), a so jih Velenjčani ujeli takoj na začetku drugega (15:15). Sledilo je še osem izenačenj, zadnje pri 26:26 v zadnji minuti. Po minuti odmora je Gorenje (M. Kavčič 6, A. Kavčič 5) v zadnjem napadu naredilo napako, štiri sekunde pred koncem pa sodnika nista dosodila morebitne sedemmetrovke za Ribnico, ampak le devetmetrovko. Za goste (Setnikar 8, Strmljan 6) je poskušal Tilen Strmljan, a je njegov strel končal prek gola Gorenja.

Gorenjev trener Zoran Jovičić je bil navdušen zaradi drugega mesta in dejstva, da na štirih medsebojnih tekmah z Ribnico v tej sezoni ni izgubil (po dve zmagi in remija): »Po pokalu skorajda nismo trenirali, saj nismo imeli dovolj igralcev. Vsa čast fantom, žalostno in nepošteno bi bilo, če bi izgubili proti Ribničanom, ki so bili favoriti. Brez zamere, a mi smo že pred zadnjo tekmo v Celju končali ligo.« Ribniški trener Damjan Škaper je dodal: »Redki so klubi, ki so v Velenju osvojili točko ali celo dve, zato nam remi veliko pomeni. Mogoče se je v odločilnih trenutkih pokazalo, da smo še malce nezreli.«

Deveti krog, končnica za prvaka: Urbanscape Loka – Celje Pivovarna Laško 27:27 (12:13), Gorenje Velenje – Riko Ribnica 26:26 (13:15), Maribor Branik – Koper 27:27 (14:11), končnica za obstanek: Krka – Jeruzalem Ormož 30:18 (13:10), Dobova – Hrastnik 38:33 (19:19), Sviš – Trimo Trebnje 27:33 (10:15).

Končnica za prvaka, 9. krog 1. Celje PL 9 6 3 0 256:234 53 2. Gorenje 9 7 1 1 257:199 49 3. Ribnica 9 5 2 2 261:244 46 4. Maribor 9 1 2 6 237:265 32 5. Koper 9 1 1 7 232:265 30 6. Urb. Loka 9 2 1 6 220:266 27