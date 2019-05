Košarkarska sezona v Sloveniji je končana. Po pričakovanjih je v petek prvi naslov državnega prvaka slavila Primorska, ki je bila v finalu s 3:0 v zmagah boljša od Olimpije. Trener Koprčanov Jurica Golemac je imel na voljo daleč najboljše sestavljeno zasedbo v slovenskem prostoru, kar je znal izkoristiti. Primorska je v celi sezoni na uradnih tekmah dosegla kar 60 zmag in doživela le sedem porazov, v državnem prvenstvu pa je bilo njeno razmerje 30–5. Obalno moštvo je od septembra do konca maja zdržalo brez padca v formi. Razlog za to gre iskati v kemiji v moštvu ter dolgi klopi, kar se je pokazalo tudi v finalu, kjer tigri niso prikazovali najboljših predstav. Na tretji tekmi je po izboru Dnevnika najboljšo predstavo pokazal Marjan Čakarun, ki je 16 točkam dodal še enajst skokov. Devetindvajsetletni hrvaški center je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) finalne serije, tudi v Dnevnikovem izboru pa skoraj postal najboljši posameznik sezone v državnem prvenstvu. A pred njim je bil njegov rojak Marko Jagodić Kuridža.

Dvaintridesetletni krilni center iz Zadra na Hrvaškem je k Primorski prišel kot ena največjih poletnih okrepitev, hitro pa se je pokazalo, da je zadetek v polno. S pozitivnim karakterjem in borbenim pristopom je venomer predstavljal dodano vrednost za Koprčane, tudi takrat, ko ni bil vodilni strelec. Je eden tistih igralcev, ki so na igro vplivali tudi takrat, ko statistične številke tega niso prikazovale. Intervju z Jagodićem Kuridžo boste lahko v Dnevniku prebrali v prihodnjih dneh.