Zaposleni v Cinkarni Celje se dobro zavedajo, da lahko s kolesarjenjem razmeroma enostavno izboljšajo svoje fizično in psihično počutje ter okrepijo dihalni, žilni in srčni sistem. Takšnih, ki so sodelovali v njihovi letošnji akciji S kolesom v službo, je bilo kar 200, najdaljšo razdaljo pa je prevozil zaposleni, ki se je na delo v Celje pripeljal iz 27 kilometrov oddaljenih Slovenskih Konjic. S kolesom so se zaposleni v službo pripeljali tudi iz Letuša, Košnice pri Celju, Slivnice, Vinske Gore pri Velenju, Žalca, Vojnika, največ pa iz Celja z bližnjo okolico. Približno deset se jih je na delovno mesto s kolesom pripeljalo tudi v njihovo poslovno enoto Kemija v Mozirju. Na cilju pri vhodu v podjetje so vsi kolesarji prejeli vsak svoj komplet kolesarskih luči.

Akcijo že devet let organizira kolesarska sekcija Gamsi Cinkarne Celje, ki šteje 41 članov in je zelo aktivna, saj se člani udeležujejo tudi organiziranih kolesarjenj in po Sloveniji prevozijo okoli pet tisoč kilometrov na leto. S kolesom v službo je le eden od številnih njihovih družbenih projektov za lepši jutri. Minuli mesec so denimo zaposleni intenzivno zbirali in ločevali tudi plastenke za vseslovensko akcijo Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Cinkarnarji so v treh tednih zbrali kar 54 kilogramov plastenk in s tem prispevali denar za nakup monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka. mm