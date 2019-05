Kot poročata spletna portala Klix.ba in Srpskainfo, so inšpektorji državne agencije za preiskavo in zaščito BiH (Sipa) v sodelovanju s policijami Slovenije in drugih držav Evropske unije prišli do ugotovitve, da so osumljeni storili ta kazniva dejanja v obdobju med letoma 2013 in 2018.

Kot odgovorne osebe v podjetju iz BiH naj bi delovali kot organizirana kriminalna skupina, s tem ko so odpirali in razpolagali z več bančnimi računi pri komercialnih bankah na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske. Te račune naj bi uporabljali za prejem denarja od prihodkov iz tujine, česar pa niso prijavljali pristojnim davčnim organom v BiH.

Šlo naj bi za prihodke v višini okoli 48 milijonov konvertibilnih mark (24,5 milijona evrov), z neizpolnjevanjem davčnih obvez pa naj bi oškodovali proračun BiH za 4,8 milijona mark.

Po navedbah neimenovanega vira so se na omenjene bančne račune polagale visoke vsote denarja, ki ga je nato omenjena trojica dvigovala. Zatem pa se je izgubila sled za denarjem, še pišeta Klix.ba in Srpskainfo.

Dijana Đuđić iz bosanskega Prijedora je v Sloveniji znana kot oseba, pri kateri je stranka SDS najela posojilo v višini 450.000 evrov. Okrajno sodišče v Ljubljani je SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši zaradi prekrška pri tem najemu posojila izreklo opomin.