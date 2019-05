Minilo je eno leto od streljanja v Krčevini pri Vurbergu, ki je bilo usodno za 20-letnega Žana Kreslina. S pištolo glock ga je smrtno ranil 52-letni Janko Tomić, ki mu na ptujskem sodišču poleg uboja sodijo še zaradi treh poskusov uboja. Šestindvajsetega maja lani je Tomić okoli treh zjutraj pištolo pograbil zato, ker so štirje moški resno grozili njegovemu sinu Žanu Tomiću. Niso mu uničili samo avtomobila, dva napadalca sta poskušala priti tudi v hišo. Kristijan Pfeifer je okno dobesedno iztrgal iz okvira in skozenj zamahoval z nožem, Sašo Vidovič pa je medtem brcal v vrata, ki jih je Žan Tomić komaj zadrževal s telesno silo. S Kreslinom, Pfeiferjem in Vidovićem je sinu obtoženega prišel grozit še Eno Mlakar. Ropot je zbudil 52-letnega Tomića. Vzel je pištolo in ustrelil vsaj dvanajstkrat. Zadel ni samo Kreslina, obstrelil je tudi Pfeiferja.

Vse tulce našli pod oknom

O tem, da je četverica prišla napast sina obtoženega in da je bil napad zelo intenziven, ni nobenega dvoma. Na sodišču tega niti niso zanikali, bili so obsojeni in morali so na prestajanje kazni. Vendar tožilstvo Tomiću očita, da je s preveliko silo udaril po napadalcih, on pa se obtožb otepa, da je reagiral v samoobrambi – za zaščito sina. Zatrjuje, da ni v nobenega meril, ampak je na petelina pritiskal na slepo. »Sploh ni vprašanje, ali je bil napad četverice resen ali ne. Vprašanje je, koliko časa je trajal odgovor na ta napad, ki pa je že prenehal,« je kriminalist Samo Vrtin prejšnji teden razložil, zakaj so Tomića ovadili za uboj in tri poskuse uboja. Glede na to, kam sta krogli zadeli Kreslina in Pfeiferja, so preiskovalci zaključili, da je obtoženi na napadalce streljal v hrbet, ko so že bežali z dvorišča.

On se zagovarja, da je streljal samo z balkona, vodja ptujskega tožilstva Diana Šeruga Sagadin pa mu očita, da tudi z dvorišča. Tako naj bi bil policistom ob prihodu na kraj dogajanja povedal tudi oče obtoženega, pozneje pa je tak opis zanikal.

Tomićeva zagovornika Damijan Donko in Darijan Lampič glede na položaj tulcev – vse so našli pod oknom – gradita obrambo na tem, da je obtoženi streljal z enega mesta in da ni stekel za napadalci, kriminalist Vrtin pa se ne strinja s tem. »Na asfaltu so vidne sledi, odboja dveh krogel. Na podlagi tega se je dalo določiti smer streljanja. Druge poškodbe v ulici in na ograji pa kažejo na to, da je strelec šel za pobeglimi,« je prepričan kriminalist. Oceno o tem, od kod vse je streljal Tomić, je sodišče zaupalo izvedencu balistične stroke, ki bo pričal 12. junija. Če strokovnjak ne bo mogel odgovoriti na vsa vprašanja, bo sodnik Marjan Strelec najbrž ugodil predlogu obrambe, ki se od začetka postopka zavzema, da bi sodišče izvedlo rekonstrukcijo dogodka. »Predlagamo, da se izvede čim prej. Dogodek se je zgodil pred letom, torej bi bil zdaj primeren čas,« je spomnil odvetnik Donko. »Če bo sodišče ugodilo predlogu, bomo rekonstrukcijo opravili, ko bo listje še na drevesu, in ne v zimskem času,« ga je pomiril sodnik.