Googlov mobilnik pixel 3 xl ni najnovejši. Pravzaprav je izšel že lanskega oktobra, je pa v ponudbo slovenskih operaterjev prišel šele pred nekaj meseci. Telefon je velik. S 158 milimetri višine in skoraj 77 milimetri širine malenkost večji in širši od galaxy s10+. Poleg tega ima predimenzioniran tudi frufru na čelu zaslona. Ker je med dve prednji kameri umeščen še zgornji zvočnik, zareza v zaslon niti ne izpade več kot pričeska, temveč že kar obraz z očmi in usti. Zanimivo pa je, da mobilnik v dlani niti ne deluje tako nesimpatičen, kot bi človek pričakoval. Frufru je res ogromen, je pa med »običajno« uporabo približno toliko moteč kot nekoliko manjši frufruji pri konkurentih.

Žal pa Google ni eksperimentiral zgolj z velikostjo frufruja, temveč je napravi prisolil tudi zajetno brado. Pri dnu mobilnika namreč najdemo spodnji zvočnik. Ker je na zaslonu in je usmerjen proti uporabniku, se lahko ta nadeja boljše kakovosti zvoka, ko napravo drži v dlaneh. Zvočniki, ki so na spodnji stranici oziroma obrobi naprave, so v tem primeru prekriti z dlanjo, zvok pa zadušen. Super, bi rekli. Google je plehkost videza žrtvoval za funkcionalnost naprave. Žal ni tako.

Bizarne dimenzije slike Že res, da je zvok zaradi postavitve zvočnikov kakovostnejši, je pa telefon zaradi frufruja in debele brade čudno dimenzioniran. To pride do izraza pri gledanju videov. Načeloma ima uporabnik pri telefonih s frufrujem pri gledanju videovsebin dve možnosti. Lahko se odloči za pomanjšano sliko, ki je cela, ali pa sliko razširi čez cel zaslon, a mu v tem primeru frufru prekrije del slike. Pri minimalnih frufrujih povečava niti ni tako moteča, pri pixlu 3 xl pa je črno zarezo v sliki nemogoče spregledati. Na nov problem pri pixlu 3 xl naletimo, ko sliko skrčimo. Tedaj se zaradi debele brade zadeva skrči še bolj kot običajno. V aplikaciji netflix je še znosno. Pri formatu videov na youtubu pa se centimetrski bradi doda še centimeter črne obrobe. Središče slike se s tem tudi nesimetrično premakne proti čelu telefona. Zadeva izpade čudno, naravnost bizarno pa je, da se to dogaja na telefonu podjetja, ki je lastnik youtuba. Kakovost slike je dobra. Zaslon je OLED z ločljivostjo QHD+ in gostoto 523 pik na palec (ppi). Zadovoljiva je tudi baterija, ki s 3430 miliamperurami ni orjaška, a zadostuje za dan uporabe. Pogrešali pa boste vhod za slušalke.