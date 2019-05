V Franciji je do opoldneva prišlo na volišča nekaj več kot 19 odstotkov volilnih upravičencev, kar je dobre tri odstotne točke več kot leta 2014. Na Madžarskem so do 11. ure zabeležili nekaj več kot 17-odstotno volilno udeležbo, medtem ko je pred petimi leti do te ure prišlo na volišča 11,5 odstotka volilnih upravičencev. V Romuniji so v šestih urah po odprtju volišč zabeležili skoraj 20-odstotno volilno udeležbo. Pred petimi leti je bila ta v tem obdobju le 12,5-odstotna. V Španiji je do 14. ure po lokalnem času prišlo na volišča 34,6 odstotka od skupno 37 milijonov volilnih upravičencev. V Nemčiji je volilna udeležba do 14. ure dosegla 29,4 odstotka, pri čemer še niso upoštevani glasovi, ki so prispeli po pošti.

Tudi na Cipru in na Hrvaškem se kaže nekoliko višja volilna udeležba kot na zadnjih volitvah. Na Cipru je do poldneva glasovalo 19 odstotkov volilnih upravičencev, na Hrvaškem pa slabih deset odstotkov. V Latviji je volilna udeležba dosegla 33,5 odstotka, kar je malo več kot leta 2014. Na Malti pa je svoj glas oddalo skoraj 73 odstotkov volilnih upravičencev, kar je dve odstotni točki manj kot leta 2014, še poroča dpa. Na volitvah pred petimi leti je bila najnižja volilna udeležba na Slovaškem. Takrat je odšlo na volišča le 13 odstotkov volilnih upravičencev, letos pa je bila po neuradnih ocenah medijev in političnih stranko 20-odstotna volilna udeležba.

Avstrija V Avstriji je na evropskih volitvah zmagala Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki je prejela 34,5 odstotka glasov. Sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23,5 odstotka podpore in svobodnjaki (FPÖ) s 17,5 odstotka, je razvidno iz projekcij televizij ORF in ATV ter avstrijske tiskovne agencije APA.

Belgija V Belgiji je po preštetih glasovih s približno tretjine volišč največ glasov osvojila flamska nacionalistična stranka N-VA, ki je osvojila 25,5 odstotka glasov, kar je približno pet odstotnih točk več kot pred petimi leti. Skrajno desna flamska stranka Vlaams Belang se je prav tako močno okrepila.

Bolgarija V Bolgariji je na današnjih evropskih volitvah, sodeč po projekcijah volilnih izidov, prepričljivo slavila vladajoča konservativna stranka Gerb premierja Bojka Borisova. Prejela naj bi okoli 33 odstotkov glasov, pred opozicijskimi socialisti, ki se jim obeta okoli 23 odstotkov glasov.

Ciper Na evropskih volitvah na Cipru je slavila vladajoča konservativna stranka DISY, ki je glede na vzporedne volitve inštituta Prime osvojila med 28 in 32 odstotkov glasov. To je sicer precej manj kot na zadnjih volitvah, ko je osvojila 37,8 odstotka. Na drugo mesto se je danes uvrstila leva AKEL z med 26 in 30 odstotki, kažejo vzporedne volitve.

Grčija V Grčiji je na današnjih evropskih volitvah največ glasov zbrala konservativna Nova demokracija, kažejo prve projekcije. Po poročanju grškega radia ERT je Nova demokracija dobila okoli 32 odstotkov glasov, vladajoča leva stranka Siriza pa je prvič po letu 2014 zabeležila poraz na kakih volitvah ter s 27 odstotki glasov pristala na drugem mestu.

Hrvaška Vladajoča hrvaška stranka HDZ je zmagovalka današnjih volitev za Evropski parlament s 24,43 odstotka glasov, kažejo vzporedne volitve. Sledi največja opozicijska stranka SDP z 18,38 odstotka glasov. Presenetljivo tretja je lista sodnika Mislava Kolakušića, ki je dobila 8,2 odstotka. Volilna udeležba je bila nekoliko večja kot pred petimi leti.

Madžarska Konservativni premier Viktor Orban je prepričljivi zmagovalec današnjih evropskih volitev na Madžarskem, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Koalicija njegovega Fidesza in KDNP naj bi prejela 56 odstotkov glasov, je pokazala telefonska anketa agencije Nezopont.

Malta Na Malti se zmaga na današnjih evropskih volitvah obeta vladajočim laburistom. Kot poročajo tamkajšnji mediji, ki se sklicujejo na projekcije volilnih izidov, naj bi ti dobili štiri od skupaj šestih poslancev v Evropskem parlamentu, kolikor jih pripada tej majhni državi. Preostala dva sedeža naj bi pripadla opozicijski Nacionalistični stranki.