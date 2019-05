Prvi kopalci bodo lahko na kamniškem kopališču letos zaplavali v petek, 7. junija, ob 13. uri, ko bodo na kopališču tudi uradno vstopili v letošnjo poletno plavalno sezono. Kot je v navadi, bo prvi dan kopanje za vse brezplačno.

A na kamniškem kopališču, ki je eno najcenejših v državi, tudi v preostalih dneh ne bodo pretiravali s cenami. Tako bo dnevno kopanje ob delavnikih odrasle stalo 3,5 evra, popoldansko pa 2,5 evra. Učence, dijake in študente bo celodnevna vstopnica stala dva, popoldansko kopanje pa le poldrugi evro. Otroci do šest let bodo za kopanje odšteli evro, družinska celodnevna vstopnica pa bo stala sedem evrov.

Nekoliko dražje bodo vstopnice ob koncu tedna, po dokaj ugodni ceni pa na osrednji TIC-točki na Glavnem trgu v Kamniku že prodajajo tudi sezonske vstopnice. V predprodaji stanejo za odrasle 30, v redni prodaji pa bodo po odprtju kopališča stale 40 evrov. Cena sezonske vstopnice za otroke od 6. leta, študente, upokojence, invalide ter brezposelne, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, bo ves čas enaka in bo znašala 25 evrov, sezonska vstopnica za otroke do 6 let bo stala 10 evrov.

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik napovedujejo, da bo na kopališču pestro dogajanje tudi dan po odprtju, in sicer v soboto, 8. junija, ko bo od 18. do 22. ure v lokalu ob kopališču zabava s skupino Milky Beer.

Voda v bazenu je ogreta na prijetnih 25 stopinj Celzija.

Kopališče bo odprto predvidoma do 1. septembra, o vseh spremembah obratovalnega časa, morebitnem zaprtju kopališča zaradi vremena ali zaradi tekmovanj bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik obveščal na facebook strani Livin' Kamnik. Kopališče bo med tednom za obiskovalce odprto od 13. do 18. ure, v soboto in nedeljo pa od 10. do 20. ure. Popoldanska vstopnica na kopališču velja od 15. ure dalje, družinska pa velja za dva odrasla in otroke do 15. leta starosti. av