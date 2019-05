Slovenci smo veliki kolesarski navdušenci, še posebno pa se poganjanja pedalov radi lotimo s pomočjo gorskih ali treking koles, samostojno, v družbi ali na kateri izmed organiziranih kolesarskih prireditev. V tem času jih je resnično v izobilju.

preizkušnje, že 10. AJM team time rida, načrtujejo, da se bo letošnjega dogodka udeležilo okrog 250 ekip, kar pomeni okoli tisoč kolesarjev iz vse Slovenije in tujine. Dva-, tri- ali štiričlanske ekipe kolesarjev bodo morale premagati 25 kilometrov dolgo razgibano traso, pri čemer v ospredju ne bosta ne divjanje ne bitka s štoparico. Čeprav bodo vsaki ekipi merili čas kolesarjenja, kolesarska prireditev nima značaja kolesarske dirke, najuspešnejša bo namreč tista ekipa, ki se bo najbolj približala povprečnemu času vseh ekip.

Skozi gozdove in vinograde

Start kolesarske prireditve bo v Kamnici pri Mariboru (na stadionu pri osnovni šoli). Slikovita trasa bo udeležence, med katerimi so dobrodošli tako posamezniki, skupine, otroci in družine, vodila po hribih v neposredni bližini Maribora – od Kamnice preko Kobanskih gričev, vse do Gaja in Sv. Urbana. Na njej bo pet kontrolnih točk, na katerih bodo kolesarji zbirali žige. Proga je delno asfaltirana, velik del pa tudi makadamska. Priporoča se kolesarjenje z gorskimi ali treking kolesi. Divjanje po predpisani trasi bo povsem nesmiselno, a tudi zavlačevanje ne bo prineslo uspeha. Udeležencem svetujejo, da uživajo v naravi ter se po potrebi ustavijo na turističnih kmetijah in se okrepčajo.

Ekipe bodo po izžrebanem vrstnem redu prijav startale v približno 20-sekundnem startnem intervalu in morale celotno traso prekolesariti v skupini. Zmagovalne ekipe bodo v cilju razveselili z lepimi nagradami, prav tako bodo posebne nagrade prejeli najmlajša štiričlanska družina (oče, mama in vsaj dva otroka – vsak mora samostojno prekolesariti traso), najstarejša oziroma najstarejši udeleženec ter zakonski par z največjo razliko v letih, ki bo uspešno prekolesaril začrtano traso. Prijave sprejemajo prek spletnega naslova www.timeride.si.