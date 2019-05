Današnja 15. etapa je bila dolga slabih 232 km, s serijo vzponov pa je z dramo postregla v zadnji tretjini. Najprej so se kolesarji spopadli z dvema vzponoma druge kategorije Madonno del Ghisallo in Colmo di Sormano. Pred spustom do cilja v Comu pa jih je čakal zahteven, 4,2-kilometrski tretjekategornik Civiglio, ki je preizkušal hribolazce tudi s 14-odstotnim naklonom, povprečno pa sicer z 9,6-odstotnim.

Po dobrih treh urah vožnje in 135 prevoženih, večinoma ravninskih kilometrih, sta sicer v ospredju bežala Dario Cataldo (Astana) in Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec), ki sta imela pred pelotonom 16 minut prednosti, ta pa se je začela topiti, tako da je v zadnjih 10 kilometrih znašala le še slabe tri minute.