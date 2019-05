»Te predmete pogosto uporabljamo le nekaj minut, njihova razgradnja pa traja na stotine let, končajo v naših morjih in oceanih in ogrožajo dragoceno morsko življenje,« je ta teden poudaril okoljski minister Michael Gove.

Zakonodaja bo sicer dovolila izjeme, tako da bodo denimo plastične slamice še naprej lahko uporabljali invalidi in drugi s posebnimi zdravstvenimi potrebami. Prav tako bodo zalogo slamic imele restavracije, tako da jih bodo lahko zagotovile strankam, ki bi jih potrebovale. Še naprej bodo dovoljene tudi palčke za ušesa s plastičnim pecljem za uporabo v zdravstvu in raziskavah. V Angliji letno porabijo okoli 4,7 milijarde plastičnih slamic, 316 milijonov palčk za mešanje pijač in 1,8 milijarde plastičnih palčk za ušesa, navaja ministrstvo.

Kot dodaja BBC, korake v smeri prepovedi plastičnih slamic in palčk za ušesa dela tudi Škotska, o podobnih ukrepih razmišlja tudi waleška vlada.

Britanska vlada je letos začela posvetovanja o davku na plastično embalažo, ki ni izdelana iz najmanj 30 odstotkov recikliranega materiala. Ukrep bi lahko začel veljati aprila 2022. Svet EU je ta teden potrdil direktivo, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo v EU, s čimer je direktiva naredila še zadnji korak v postopku sprejemanja. Prepoved bo od leta 2021 veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi so plastični krožniki, pa tudi vatirane palčke in slamice.