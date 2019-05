V sobotnih polfinalih je Finska tesno z 1:0 premagala Rusijo, ki pred tem na SP še ni izgubila. V drugem polfinalu pa so bili Kanadčani bolj prepričljivi in so Češko premagali s 5:1.

Kanadčani bodo v finalu lovili tretji naslov v zadnjih petih letih, prvaki so bili nazadnje v letih 2014 in 2015, če bodo srebrni, pa bodo ponovili Pariz 2017.

Finska bo skušala priti do tretje zlate medalje, doslej so bili Finci svetovni prvaki v letih 1995 in 2011. Ko so naslov osvojili nazadnje, je bilo prvenstvo prav tako na Slovaškem.

Češka je sanje o zlati medalji, ki bi bila za to državo prva po letu 2010, končala v polfinalu. Zdaj bodo skušali v malem finalu dobiti vsaj prvo medaljo po letu 2012.

Še bolj razočarani pa so v ruskem taboru, kjer imajo po imenih najmočnejšo zasedbo na SP, toda v polfinalu niso znali premagali trdne finske obrambe in vratarja Kevina Lankinena. Na SP so do polfinala dosegli osem zmag v osmih tekmah, zdaj lahko namesto prvega zlata po 2014 sežejo največ do brona.