Inšpekcija je v začetku aprila po prijavi obiskala Kobilarno Lipica in ugotovila, da je v čredi poškodovanih 10 konjev, od tega dva težje - morali so ju kirurško oskrbeti. Takrat so se odločili, da bodo uvedli prekrškovni postopek zoper odgovorno osebo in izpeljali tudi celovit nadzor kobilarne.

Inšpektorji bodo v okviru celovitega nadzora pregledali, kako se v kobilarni ravna z živalmi in kakšna je posledica tega ravnanja. Gre za med 300 in 400 konjev na različnih lokacijah.

Kot je ob začetku nadzora pojasnila direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak, so se konji konec marca poškodovali med seboj, in sicer zaradi nepravilnega postopka pri združevanju konj.

V Kobilarni Lipica so medtem poudarili, da je bil postopek združevanja konj v čredo - gre za čredo, oblikovano za turistično jahanje, ki je doslej v kobilarni še ni bilo - strokovno in časovno ustrezno izveden. Postopek združevanja konj v čredo se je sicer izvedel prvič v zadnjih 10 letih.

V postopku oblikovanja črede je bilo po pojasnilih kobilarne udeleženih več konj, ki niso dobili znatnih poškodb zaradi ugrizov ali brc, razen enega, ki je prejel odrgnine in tri šive. Drugi konj, za katerega je inšpekcija ocenila, da je bil težje poškodovan, pa je bila kobila, ki je imela otečen bicljev sklep na zadnji desni nogi, to pa je po navedbah kobilarne stanje, ki ni nujno neposredno povezano s tem dogodkom.

Kobilarna Lipica, za katero je vzpostavitev kakovostnih programov turističnega jahanja ena od prioritet vodstva, po lanski organizacijski prenovi zdaj prenavlja oz. pomlajuje tudi čredo lipicancev. Za letos namreč načrtujejo prodajo 56 konj, prvič pa jih bodo tudi podarili, in sicer 95. Gre za lipicance, ki zaradi starosti, trajnih poškodb ali bolezni niso primerni za uporabo in rejo.