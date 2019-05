Sau, ki v Sečoveljskih solinah bdi nad celotnim postopkom pridelave soli, je pojasnil, da bi se pripravljalna dela na solnih poljih morala začeti konec aprila, a zaradi slabega vremena, ko so imeli praktično vse konce tedna dež, zdaj zamujajo.

Solna polja bi morala biti v normalnih razmerah pripravljena pred polovico junija, a se bodo dela, ki vključujejo pranje bazenov in ureditev poti, zdaj zagotovo zavlekla do konca junija.

Še večje težave so bile s pripravo slanice. Čeprav so z deli na površinah, kjer se do določene koncentracije zadržuje morska voda, začeli že konec marca, so zaradi vremena morali delo opraviti trikrat, pa še vedno imajo pred sabo dejansko deževnico.

Sau ocenjuje, da bi pod pogojem, da se vreme s koncem naslednjega tedna vendarle stabilizira, prvo sol lahko imeli nekje konec junija ali v začetku julija.

Kljub vsemu trenutni zapleti ne izključujejo kolikor toliko normalne letine, saj so tudi v preteklosti že imeli primere, ko so potem zadeve »prinesli noter« avgusta in septembra, je še pojasnil Sau.