Do napada pred drugim največjim havajskim otokom je prišlo v soboto. Žrtev morskega psa je bil po poročanju tamkajšnjih medijev moški, star med 50 in 65 let.

Katera vrsta morskega psa ga je napadla, ni znano. So pa oblasti potem do nadaljnjega zaprle plažo, še poroča dpa.