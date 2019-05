Huawei razvija svoj lastni operacijski sistem

Kitajski tehnološki koncern Huawei bo najpozneje do prihodnje pomladi razvil svoj lasten operacijski sistem in se tako izognil ameriškim sankcijam. Ta bo deloval v pametnih telefonih, računalnikih, tablicah, televizorjih, avtomobilih in drugih napravah ter bo združljiv z aplikacijami na osnovi sistema Android.