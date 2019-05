Primorje v stečaju je junija lani pripravilo dražbo tega premoženja v Novi Gorici, vendar kljub zanimanju za nakup nihče ni vplačal varščine. Sedaj bo stečajni upravitelj poskušal premoženje prodati z zbiranjem zavezujočih ponudb. Najugodnejše ponudnike bo obvestil o izbiri najkasneje do 25. julija.

Naprodaj so tako dve podzemni garaži, obe zgrajeni v dveh etažah v obeh nedograjenih stolpnicah, vključno z njunim že začetim nadzemnim delom, parkirna mesta v kleti stolpnice Cedra ter zemljišča ob objektih na Prvomajski ulici v Novi Gorici. Nepremičnine se prodajajo kot celota.

Na nekaterih nepremičninah ne tem območju ima Mestna občina Nova Gorica predkupno pravico, vendar le-te ob prvem poskusu prodaje na dražbi ni uveljavljala. Novogoriška občina ima sicer velik interes, da se Novi Gorici in okolici vendarle začne graditi stanovanja, saj jih močno primanjkuje.

»Odločitev o tem, ali bomo dali ponudbo za nakup, še ni sprejeta. Ker je postopek zbiranja ponudb končno v teku, imamo na razpolago podatke, na podlagi katerih lahko skupaj z republiškim in občinskim stanovanjskim skladom ocenimo možnosti za vstop v projekt izgradnje neprofitnih stanovanj. Ne izključujemo niti partnerstva z zasebnim investitorjem. Pri tem seveda upoštevamo trenutne razmere na trgu nepremičnin in gradbenih storitev. V primeru previsoke skupne cene projekta bomo iskali druge rešitve za dostopno in kakovostno bivanje,« je za STA povedal novogoriški župan Klemen Miklavič.

Primorje v stečaju sicer prodaja tudi svoje nepremičnine v obrtni coni Meblo v Kromberku. Za zemljišča in nepremičnine, ki jih bo kupcem ponudil na javni dražbi, stečajni upravitelj pričakuje 1,5 milijona evrov kupnine.