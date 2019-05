Moskva je bojkotirala sodni proces, vključno z zaslišanji. Verjetnost, da bo spoštovala odločitev sodišča, je tako minimalna, dodaja BBC.

Incident se je zgodil novembra lani, ko so tri ukrajinska vojaška plovila skušala prečkati Kerško ožino, ki ob polotoku Krim povezuje Črno in Azovsko morje. Ruske vojaške ladje so jih pri tem zajele, ukrajinski mornarji pa so še vedno zaprti v Rusiji. Dogodek je tedaj še dodatno zaostril odnose med obema državama.

Ukrajina je nato sprožila postopek na mednarodnem tribunalu za pomorsko pravo, ker da so njena plovila spoštovala mednarodnopravna pravila za plovbo skozi morsko ožino. Rusija, ki si je ukrajinski polotok Krim priključila, pa trdi, da je Kerška ožina del njenega teritorialnega morja, ukrajinski mornarji pa da so kršili njeno ozemeljsko celovitost.

Namesto tega v Moskvi načrtujejo sojenje zajetim ukrajinskim mornarjem. Grozi jim do šest let zapora zaradi kršenja državne meje.