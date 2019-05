Rusija, ki ima na tem SP po imenih najmočnejšo ekipo, bo kljub zvezdniški zasedbi igrala le za tolažilno nagrado. Finska je še enkrat pokazala značaj hokejskega upornika in na tekmovanju na Slovaškem izločila še drugega favorita; potem ko so bili v četrtfinalu Finci usodni za branilce naslova Švede, so zdaj izločili še Ruse, po prikazanem v zadnjih dveh tednih najresnejše kandidate za naslov prvakov.

A Rusija se je danes s prvim porazom na SP zataknila na finski oviri. Predvsem pri odlični obrambi, kjer je kraljeval vratar Kevin Lankinen, na koncu dvoboja je imel "shutout" z 32 obrambami, a garali so tudi vsi ostali finski hokejisti. Rusija je tudi imela razpoloženega vratarja, Andrej Vasiljevski je zbral 28 obramb, je pa klonil enkrat in to je bilo dovolj za naskok na tretji finski naslov po letih 1995 in 2011.

Tekmo odločil finski kapetan

V prvih dveh tretjinah so lahko navijači spremljali vrhunski hokej, ni manjkalo lepih potez, nevarnih strelov, tudi okvir vrat je reševal Fince, na drugi strani pa je plošček poplesaval po golovi črti ruskega gola, a ga je Vasiljevski pokril, preden bi bilo prepozno.

V prvih 40 minutah tako zadetkov ni bilo, v zadnji tretjini pa je stvari v svoje roke vzel finski kapetan Marko Anttila, ki je bil eden od finskih junakov že v četrtfinalu z izenačujočim golom minuto in pol pred koncem. Izkoristil je nezbranost v ruski obrambi, ko branilci po njegovem strelu ploščka niso znali pospraviti izpred gola, nato pa je plošček ušel vratarju v gol med nogama.

Jevgenij Malkin, Aleksander Ovečkin, Nikita Kučerov in druščina so v zadnjih desetih minutah poskušali vse, da bi prišli do preobrata. V tem delu so imeli razmerje v strelih 10-6, že dve minuti pred koncem pa so iz vrat poslali tudi Vasiljevskega. Obleganje finskega gola je bilo nato do zadnje sirene silovito, Finska praktično ni prišla do ploščka, je pa zdržala vse nalete in se na koncu veselila tesne, a zaslužene zmage.

Finci lahko zdaj sproščeno čakajo na tekmece v finalu, to bodo boljši iz večernega obračuna med Kanado in Češko; za spodbudo pa je lahko tudi podatek, da so doslej zadnji naslov prvakov osvojili leta 2011, ko je bilo SP prav tako v Bratislavi. Rusija, v zadnjem desetletju udeleženka šestih finalov in štirikratna zmagovalka SP, pa se bo morala zadovoljiti največ z bronom.