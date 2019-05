Peti iz vrst torijcev, ki je vstopil v igro, je postal minister za zdravje Matt Hancock. Pred njim so namen kandidirati izrazili že zunanji minister Jeremy Hunt, minister za mednarodni razvoj Rory Stewart, nekdanji zunanji minister Boris Johnson ter nekdanja ministrica za delo Esther McVey.

Mayeva je v petek napovedala svoj odstop s čela stranke s 7. junijem. Kot je pojasnila, bo dolžnosti premierke opravljala, dokler ne bo izbran novi vodja konservativcev, postopek izvolitve novega vodje pa se bo začel teden po njenem odstopu.

Hanckock je ocenil, da nima smisla postati premier, če nisi jasen glede tega, čemu se je treba v pogajanjih odpovedati za dosego drugih ciljev, denimo suverenosti za dostop do trga. Stewart je medtem politike pozval, naj odkrito povedo, kakšno je njihovo stališče do brexita. Kritičen je bil do Johnsona, ki se po njegovem zavzema za izstop brez dogovora.