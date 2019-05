Tuchel je v klub prispel junija 2018, v letošnji sezoni pa je s svojim moštvom uspel osvojiti le francosko prvenstvo.

»Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe in zavezanosti PSG. Rad bi se zahvalil predsedniku in celotnemu klubu za izkazano zaupanje meni in osebju. To le še povečuje moje ambicije, da to moštvo s trdim delom pripeljem na sam vrh. Ganila me je tudi podpora naših navijačev in prepričan sem, da najbolje za naš klub še prihaja,« je ob podpisu nove pogodbe dejal 45-letni Nemec.