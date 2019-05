Collomb je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal, da je bila le ena od treh oseb, ki ostajajo v bolnišnici, v eksploziji resneje ranjena. »Boleči« incident bi se lahko razpletel »precej huje«, je menil ob tem.

Dogodek preiskujejo francoske protiteroristične enote. Državni tožilec Remy Heitz je novinarjem v Lyonu povedal, da ozadje napada ostaja nejasno in da zanj nihče ni prevzel odgovornosti. A že samo dejstvo, da nekdo sredi dneva na ulici, polni ljudi, stori tako dejanje, kliče po protiteroristični preiskavi, njegove besede povzema dpa.

Tožilstvo preiskuje več sumov kaznivih dejanj, med drugim poskus umora s terorističnim ozadjem.

Policija je v petek zvečer prek twitterja pozvala morebitne očividce, naj se ji oglasijo, objavila je tudi podobo osumljenca, ki jo je posnela nadzorna kamera. Moškega v temni majici, svetlih kratkih hlačah, s kapo in sončnimi očali, ki ob sebi potiska kolo, so označili za »nevarnega«. Heitz je napovedal, da bodo kmalu objavili še več fotografij.

NApad s paketno bombo

Storilec je napad izvedel s paketno bombo, v kateri so bili kovinski delci, neuradno vijaki in žeblji. Napravo v papirnati vrečki je odložil na območju za pešce na križišču dveh priljubljenih in dobro obiskanih ulic, nato pa pobegnil s kolesom. Prvi namigi kažejo, da bi lahko eksplozijo sprožil na daljavo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je eksplozijo označil za napad. Ranjenih je bilo 13 ljudi, natančneje osem žensk, štirje moški in desetletna deklica, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vir iz vrst policije je povedal, da je paket vseboval vijake in žeblje. Neznani storilec ga je odložil pred pekarno v mestnem središču okoli 17.30 po lokalnem času. Preiskavo je prevzel protiteroristični oddelek pariškega tožilstva.

Danes so območje napada ponovno odprli za javnost, so pa v mestu okrepili varnostne ukrepe.