Pri poskusu je med drugim sodelovalo 60 študentov, ki so zbrali okoli 2000 plastenk in jih namestili v del okvirjev. V preostale okvirje pa so pritrdili plastične vrečke, ki jih je v vodi še težje opaziti, so pa prav te najhujša grožnja morskemu življu v Egejskem morju, kot so delfini, morske želve in tjulnji.

Okvirji so veliki 10 kvadratnih metrov. Resolucija satelitov v evropskem satelitskem sistemu, ki ga preizkušajo v okviru projekta, je namreč 10 metrov, je pojasnil eden od sodelujočih v projektu, profesor Konstantinos Topuzelis z oddelka za pomorsko znanost Egejske univerze.

Teoretično bi morali biti torej evropski sateliti sposobni zaznati plavajoče zaplate plastike takšne velikosti. Satelitske podatke bo Evropska vesoljska agencija (ESA) zagotovila brezplačno.

Lani so v okviru prve faze tega projekta že potrdili, da je satelitski sistem sposoben zaznati večje tarče s površino okoli 100 kvadratnih metrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.