Predstavnik vojske je za medije potrdil, da poteka posebna operacija, v okviru katere je vojska obkolila tri območja na obrobju Kolomba in izvedla iskanje osumljenih na podlagi izrednih pooblastil, uvedenih po napadih 21. aprila.

Podobne operacije so izvedli tudi na severozahodu države, kjer je nedavno prišlo do nasilnih napadov množic na mošeje ter trgovine in drugo lastnino muslimanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostne sile so v povezavi z velikonočnimi napadi aretirale številne osumljence. Čeprav oblasti trdijo, da so omejile neposredno islamistično grožnjo, pa je predsednik države Maithripala Sirisena v sredo za en mesec podaljšal izredne razmere.

Sirisena je ukrep utemeljil rekoč, da želijo ohraniti javno varnost v državi, ki se še vedno spopada s posledicami krvavih napadov na tri krščanske cerkve in prestižne hotele. Oblasti krivdo zanje pripisujejo lokalni skrajni skupini, odgovornost pa je prevzela džihadistična skupina Islamska država.

V večinsko budistični Šrilanki živi okoli 10 odstotkov muslimanov in okoli 7,6 odstotka kristjanov.