Za Sixt Primorsko je to prvi naslov državnega prvaka in hkrati četrta lovorika v tej sezoni. Koprčani so na začetku sezone osvojili slovenski superpokal, februarja pokal Spar in aprila ligo Aba 2.

Izbranci trenerja Jurice Golemca so bili v vseh tekmovanjih praktično brez pravih tekmecev. V celotni sezoni so odigrali sedeminšestdeset tekem in jih izgubili le sedem, kar je 89,5 odstotna uspešnost.

Najboljši igralec finala je bil Marjan Čakarun, ki je na zadnji tekmi dosegel 16 točk in zbral enajst skokov.