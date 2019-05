Čeprav je decembra lani ob izstopu desničarske Nove flamske zveze (N-VA) iz vlade zaradi nestrinjanja z marakeškim dogovorom o migrantih kazalo na izredne volitve in jih je od kralja sprejeti odstop premierja Charlesa Michela zaradi zagat z manjšinsko vlado tako rekoč zahteval, se je prav po belgijsko vladna kriza zavlekla vse do sklica rednih volitev skupaj z evropskimi in regionalnimi to nedeljo. Belgijci bodo tako jutri izbirali 21 evropskih poslancev, 150 svojih zastopnikov v zveznem parlamentu ter 124 poslancev v flamski, 75 poslancev v valonski in še 89 poslancev v parlament bruseljske regije.

Predčasne volitve niso bile po volji niti vladi niti dosedanjim poslancem, volilci pa tudi do zdaj rednih niso dobili nič preglednejše slike, kot so jo imeli na prelomu leta, ko so se po vzoru Francije tudi pri njih na ulicah pojavili pripadniki gibanja rumenih jopičev z vrsto socialnih zahtev. Te so najbolj odmevale v frankofonski Valoniji, sicer pa so v ospredju poleg podnebnih sprememb, ki krepijo zlasti vlogo Zelenih v bruseljski regiji, migracije, ki hranijo desnico, ter gospodarska vprašanja z delovnimi mesti in visokim javnim dolgom, ki so tema strank na levem političnem polu. Predvolilna razprava je bila po navedbah agencij tokrat zelo ideološka, polna nizkih udarcev na osebni ravni. V primerjavi s prejšnjimi volitvami, ko se je glavni boj bil med frankofonskimi socialisti in flamskimi nacionalisti, so tokrat letele ostre puščice od flamske skrajne desnice k flamskim nacionalistom ter tudi med frankofonskimi Zelenimi in liberalci, saj se ti borijo za enak krog volilcev.

Volitve zveznega parlamenta so obarvane regijsko in jezikovno, saj nizozemsko govoreči Flamci volijo samo flamske stranke, francosko govoreči Valonijci pa valonske, medtem ko volilci bruseljske regije med vsemi iščejo sebi najprimernejše. Izjema je skrajno leva belgijska delavska stranka, ki nastopa v vseh regijah in ima v sedanjem sklicu dva poslanca.