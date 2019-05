Evropske volitve so se danes nadaljevale na Irskem in Češkem; v slednji bodo kot v edini članici potekale dva dni, torej še jutri. Jutri bodo volili tudi v Latviji, na Malti in na Slovaškem. Uradni izidi vseh glasovanj, ki bodo opravljena pred nedeljskim velikim volilnim dnem, ko bo evropske poslance izbirala glavnina držav članic, ne bodo objavljeni vse do zaprtja zadnjih volišč v Italiji. Nekatera se bodo v nedeljo zaprla šele ob 23. uri.

Uradni izidi ob 23. uri Se pa lahko še pred koncem glasovanja objavljajo izidi vzporednih volitev, če jih bodo agencije za raziskave javnega mnenja oziroma mediji opravljali. V Sloveniji se tokrat za pripravo vzporednih volitev ni odločil nihče, zaradi česar bo treba na uradne izide počakati vse do 23. ure, ko bo verjetno že znano, katerim strankam se je s svojimi kandidati uspelo uvrstiti v evropski parlament. Vzporedne volitve so opravili na Nizozemskem. Tamkajšnji rezultati kažejo na prvo presenečenje teh volitev. Zmagala naj bi namreč socialdemokratska stranka pod vodstvom podpredsednika komisije Fransa Timmermansa, ki je tudi eden izmed kandidatov političnih skupin za morebitnega novega predsednika evropske komisije. Namesto dosedanjih treh poslancev jih bodo poslej imeli pet. Prehiteli so liberalce premierja Marka Rutteja, ki naj bi ohranili štiri poslanske sedeže. Presenečenje ne tiči zgolj v uspehu laburistov, temveč tudi v porazu populistov. Čeprav so predvolilne napovedi napovedovale celo zmago skrajno desne populistične stranke Forum za demokracijo, ki jo vodi Thierry Baudet, se je po izidih vzporednih volitev uvrstila šele na tretje mesto in bo v novem evropskem parlamentu predvidoma zastopana s tremi poslanci. Hud poraz naj bi doživela tudi stranka populista Geerta Wildersa (Stranka za svobodo), ki naj bi prejela zgolj štiri odstotke glasov, kar je njen najslabši rezultat v zadnjih desetih letih. Čez deset odstotkov naj bi se sicer uspelo prebiti še krščanskim demokratom in Zelenim. Vzporedno glasovanje so včeraj opravili tudi po volitvah na Irskem, vendar so bili njihovi rezultati objavljeni po zaključku redakcije.