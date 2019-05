Weinstein Company naj bi žrtvam spolnih zlorab plačal skupaj 44 milijonov dolarjev, od česar bo 14 milijonov šlo za stroške pravdanja, ostalo pa si bodo razdelile žrtve, odvetniki, upniki podjetja in nekdanji zaposleni. Weinsteinovo podjetje je zaradi poplave civilnih tožb lani zaprosilo za stečajno zaščito na zveznem sodišču v državi Delaware.

Civilna poravnava ni povezana s kazenskimi postopki proti Harveyju Weinsteinu, proti kateremu se bo septembra v New Yorku začel sodni proces zaradi spolnih napadov.

Pred letom in pol so začele prihajati na dan obtožbe žensk, da jih je Weinstein posiljeval, spolno napadal in nadlegoval. Doslej je to prijavilo več kot 80 žensk, med njimi slavne igralke kot so Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Cara Delevingne.