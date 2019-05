Sol daje, tako pravijo, življenje. Nekoč so jo plačevali z zlatom, bilo je je malo in bila je draga. Zato še danes govorimo, da je nekaj »zasoljeno«. Danes jo je menda v naši prehrani preveč, zato je ključ do uspeha, kako najti pravo ravnovesje. Pri Fordu vedo, kako je s soljo. Znajo jo prodati, in to v pravih količinah. Novi focus na primer je avtomobil, ki ga enostavno moraš imeti rad, in to v pravi količini. Je štirikolesnik, ki prepriča tako rekoč z vsem, kar ponuja.

Začnimo z videzom. Karavanska različica deluje izredno dinamično, oblikovalci se niso sramovali ljubezni do detajlov, kar se pozna posebej na njegovem zadnjem koncu. Le redkokdaj dejansko lahko naletimo na karavanski avtomobil s tako dinamičnim predznakom kot ravno pri focusu. S skoraj 4,7 metra dolžine je tisti pravi kompromis, ko ni ne prevelik ne premajhen, da zna prepričati z okretnostjo in kompaktnostjo, zato z njim ni večjih težav v mestnem prometu. Uporabnika pa bo razveselil s kar 608 osnovnimi prtljažnimi litri, s čimer postaja pravi mali čudež na štirih kolesih. Toliko litrov namreč že dolgo niso zapakirali v tako dinamičen ovitek.

Občutek v notranjosti precej sledi občutkom, ki jih dobimo, ko avtomobil opazujemo od zunaj. Sodoben, z vsemi varnostnimi in udobnostnimi elektronskimi pritiklinami, enostavno sede vozniku v naročje. Ergonomiji res ne gre nič zameriti, le ena stvar zahteva nekaj več privajanja: voznik lahko samodejni menjalnik upravlja z vrtljivim gumbom na sredinski konzoli. To sicer privarčuje nekaj prostora in tudi izboljša celoten vizualni vtis notranjosti avtomobila, le bolj »na slepo« ga ne morete več uporabljati. A kaj bi, z nekaj vaje tudi to disciplino voznik hitro obvlada. Posebno ker je 8-stopenjski menjalnik tisti, ki daje avtomobilu poseben pečat. V ničemer ne ubije motornih zmogljivosti, ampak jih le dopolnjuje, vozniku omogoča lenobno udobno vožnjo ali pa nekaj več dinamike, kakor se mu pač zahoče.

Podvozje popolnoma sledi tej nalogi, saj so tudi tukaj konstruktorji ubrali zelo dober kompromis, zato je udobna vožnja zagotovljena v tako rekoč vseh pogojih. Kako tudi ne bi bila, saj je v nosu avtomobila predel 1,5-litrski bencinski trivaljnik. S svojimi 110 kilovati moči (150 KM) je naravnost idealen za ta avtomobil. Je dokaz, da se bencinski motorji razvijajo v res prave tehnične mojstrovine, saj prepriča tako s kulturo delovanja kot z odzivnostjo in močjo, poleg tega pa tudi varčnostjo. Povprečna poraba na testu je bila 7 litrov goriva, vozili smo ga v različnih razmerah in na različnih cestah, zato je to več kot soliden kompromis tudi na tem področju. Tako motor doda še zadnji ščepec soli v ta avtomobil, s katerim so pri Fordu dejansko pokrili ogromno različnih okusov in potreb. Ali z drugimi besedami, za vsakogar nekaj v vsakem trenutku in na vsak način.

A pozor, presoljena jed vam vseeno ne bo preveč teknila. Zato je del, ki je pri tem focusu »odveč«, cena. Skoraj 27 tisočakov je za avtomobil tega razreda res veliko, tudi če pustimo ob strani, da ponuja vse zgoraj opisano in da pri varnostnih sistemih niso varčevali. Kajti če ga še malo »napolnite« z opremo, od navigacije do raznih tehničnih paketov ali prostoročno električno pomičnih prtljažnih vrat, se cena vrtoglavo dvigne za skoraj osem tisočakov. In tako pride ta avtomobil že v neke povsem druge zasoljene višave.