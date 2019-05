Ko je bil Gregor Čepon iz Horjula sta 16 let, se je odločil, da ima vsega dovolj in da bo šel od doma. Bil je razočaran sam nad sabo, ker je imel težave v šoli. Po prepiru z očetom in mamo je napisal poslovilno pismo, v katerem je staršem sporočil, da ga ne bodo nikoli več videli. Nahrbtnik je napolnil z oblačili, vanj položil še klarinet in spalno vrečo, sedel na kolo in se odpravil proti Planici. Bilo je ravno konec marca, zato je proti Zgornjesavski dolini kolesaril z namenom, da si ogleda tudi smučarske polete. Toda tja ni bilo tako enostavno priti.

Na bencinski črpalki si je kupil zemljevid, ki mu je sicer pomagal priti na cilj, a je naredil dva večja obvoza, ker je dvakrat nekoliko zašel. Dvanajst ur je kolesaril, oblečen v kavbojke, preden je prišel v Kranjsko Goro. Bila je že noč, v lokalih je bilo živahno, navdušenci nad skoki so bili razposajeni in so v lokalih mazali grla pred naslednjim dnem, ko je bila na vrsti ena zgodovinskih tekem. Gregor Čepon se je pridružil zabavi in šel na osrednjo prireditev, kjer je videl tudi skakalce Janneja Ahonena, Thomasa Morgensterna in Bjoerna Einarja Romoerna, ki je dan zatem postavil svetovni rekord.

Z ukano do planiške tekme

Ko se je naužil kranjskogorske noči, si je našel prostor pod stopniščem, se ulegel in zaspal. »Okoli šestih zjutraj so me zbudili avtobusi in avtomobili, ki so se vozili proti Planici. Sedel sem na kolo in se odpeljal do Planice. Odpravil sem se do vhoda na prizorišče, a nisem imel denarja za nakup vstopnice,« se spominja. Zagato je hitro rešil. Videl je, da na prizorišče vstopa godba, in v roke prijel klarinet. »Varnostniku sem rekel, da sem z njimi, a da sem doma pozabil nošo.« Bil je prepričljiv. Varnostnik ga je spustil na prizorišče, da si je lahko ogledal enega najbolj rekordnih planiških dni, kajti pogumni skakalci so večkrat podrli svetovni rekord.

»Spomnim se, kako je Ahonen padel pri 240 metrih,« je dodal in nadaljeval, da se je po tekmi odpravil v Kranjsko Goro, da bi si privoščil pico. Ko je napolnil želodec, je hotel plačati z bančno kartico, ki pa ni delovala. »Verjetno so jo preklicali, ker sem bil pogrešan.« Kartico so mu zasegli, on pa jo je ucvrl skozi vrata gostilne. Zatekel se je v bližnji hotel, kjer so ga našli policisti. Tako se je pobeg Gregorja Čepona končal.