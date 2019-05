Nogometaši v prvi slovenski ligi bodo danes sklenili 28. sezono, ki jo je z osvojitvijo petnajstega naslova prvaka zaznamoval Maribor. Vijoličasti so že sredi tedna v Ljudskem vrtu prejeli trofejo, danes pa bodo v Domžalah opravili generalko pred četrtkovim finalom pokala z Olimpijo. Ljubljančani bodo ob koncu prvenstva gostovali v Kidričevem, kjer so jeseni visoko izgubili. V zadnjem krogu se bosta za četrto mesto, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo Evropa, v neposrednem obračunu pomerila Mura in Celje. Prekmurcem za evropski preboj zadostuje točka, Celjani pa potrebujejo zmago. V boju za obstanek ni več nobene dileme – Krško se predvsem zaradi notranjih zdrah po štirih sezonah poslavlja od prvoligaške konkurence, Gorica pa se bo podala v dodatne kvalifikacije in se najverjetneje pomerila z lokalnim tekmecem Taborom iz Sežane. Zadnji krog bo ponudil tudi boj za kralja med strelci. Luka Zahović je s sedemnajstim golom že ujel Roka Kronavetra, ki mu Olimpija ne dovoli igrati.

Domžale – Maribordanes ob 15.45, sodnik: Kajtazović Čeprav naj bi tekme (pred)zadnjega kroga igrali sočasno, se (po španskem vzoru) lahko urnik očitno spremeni. Še Darko Milanič je včeraj spraševal, zakaj. Sodeč po razlagi, ki jo je dobil, tudi zato, ker četudi obračun v Domžalah – v nasprotju s tistim v Murski Soboti – ne odloča, so tekme današnjih tekmecev gledljive. In gledane. Maribor bo igral med drugim za Luko Zahovića, da bi (p)ostal prvi strelec prvenstva, Domžale pa za naslov spomladanskega prvaka, kot je poudaril Adam Gnezda Čerin. »Tekmo jemljemo kot novo možnost za pripravo na obračune v Evropi, ki nas čakajo julija,« vrednost dvoboju pripisujejo v Domžalah, ki so tako kot Maribor in Olimpija spomladi zbrale 33 točk. Simon Rožman je v Kranju tako premešal in pomladil postavo, da je bil 19-letni Čerin proti Triglavu (1:4) med (naj)bolj izkušenimi. Danes znova? »Ne verjamem, šel bo z najboljšo postavo, igra proti državnemu prvaku,« je prepričan Darko Milanič. »Tekma proti Domžalam je ena tistih, ko moraš biti zelo dober, če želiš preživeti njihovo dinamiko v uvodnih trenutkih.« Maribor sporoča, da kljub slavju ne popušča. Ključno po mnenju Milaniča bo, kdo bo komu vsilil svojo igro. Četudi je Domžalam letos to občasno uspevalo, je Maribor za Rožmana še vedno večinoma uganka. Verjetni postavi – Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Morris, Rom, Vetrih, Ibričić, Gnezda Čerin, Mujan, Vuk, Nicholson. Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Rajčević, Viler, Dervišević, Vrhovec, Bajde, Hotić, Mešanović, Zahović. Naš namig: 0.

Aluminij – Olimpijadanes ob 17.55, sodnik: Šmajc Safet Hadžić ni več dežurni gasilec na ljubljanski klopi, saj je podpisal dveletno pogodbo za vodenje članskega moštva. Olimpijo bo na začetku prihodnje sezone popeljal na evropsko pot, po kateri naj bi se s predsedniškega položaja dokončno poslovil Milan Mandarić, ki bo junija praznoval četrto obletnico prihoda v Stožice. Hadžićevo imenovanje se lahko razume tudi kot napoved Mandarićevega slovesa, saj Olimpija ni (po)iskala uglednejšega imena za trenerski položaj. »Olimpija ima prednost, da ima v svojih vrstah kakovostne trenerje, na katere se lahko zanesemo. S Hadžićem sva se strinjala o pomenu in vlogi lastnih mladih nogometašev, ki so prihodnost kluba. Hadžić bo imel tudi v prihodnje podporo vodstva kluba. Vsi pričakujemo rezultate, primerne za Olimpijo,« je javnost nagovoril Milan Mandarić. V klubu trdijo, da Hadžićevega položaja ne more zamajati niti morebiten neuspeh v finalu pokala z Mariborom. Če bo Olimpija izgubila tudi drugo letošnjo lovoriko, se bodo vrstile kritike, da je klub iz postave odstranil najboljšega igralca Roka Kronavetra. Ljubljančani bodo v zadnjem krogu prve lige igrali na zmago v Kidričevem, da bi moštvo ohranilo samozavest pred obračunom z vijoličastimi. Aluminij bo zadnjič vodil Oliver Bogatinov, ki naj bi okrepil stroko Maribora. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Ploj, Koblar, Martinović, Kontek, Kranjc, Muminović, Petrovič, Vrbanec, Matjašič, Marinšek. Olimpija: Vidmar, Boakye, Štiglec, Maksimenko, Jurčević, Putinčanin, Tomić, Suljić, Savić, Cekici, Kadrić. Naš namig: 2.

Mura – Celjedanes ob 17.55, sodnik: Obrenović Borili so se za obstanek, danes igrajo za Evropo. Velja za Muro, a glede na sezono tudi za Celje. Zadnji krog bo v Fazaneriji neposredno določil zadnjega potnika v Evropo. Pa niti prvič ni. Ko se je (druga) Mura vrnila v prvo ligo, je v zadnjem krogu sezone 2011/12 skočila do Evrope. Proti Celju. Takrat so čakali trinajst let, zdaj Prekmurje, ki je letos spet imelo prvoligaša, na Evropo čaka sedem let. Niti Celjani niso prvič v tej situaciji: vse minule tri sezone so končali na petem mestu z željo po več. Mura, ki so jo grofje jeseni obakrat premagali, je prezimila kot šesta, a se spomladi najprej – tudi z zmago v Celju – dvignila, v finišu pa ustalila na četrtem mestu. Ante Šimundža je bil izbran za najboljšega trenerja lige tudi zato, ker je iz razmeroma ozkega in prvoligaško neizkušenega kadra izvlekel (naj)več. Še vedno je brez vratarja Matka Obradovića, danes bo brez Klemna Šturma. Celjani so v sredo proti Rudarju (0:2) anemično zapravili boljše izhodišče. Danes remi moštev, ki med sabo ne znata remizirati, imata pa daleč največ remijev v ligi, Celjanom ne bo zadoščal. Dušan Kosič je v sredo priznal, da je veliko manjkalo do vsaj boljše, če že ne popolne podobe. Brez Rudija Požega Vancaša, ki ne želi tvegati po poškodbi, so sicer ugnali Triglav, a se njegova odsotnost vse bolj usodno pozna. Gotovo je le nekaj: Fazanerija bo polna. Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Kous, Boškovič, Maruško, Pucko, Kozar, Lorbek, Šušnjara, Kouter, Karničnik, Maroša. Celje: Rozman, Brecl, Zaletel, Stojinović, Travner, Cvek, Pišek, D. Štraus, Pungaršek, Lotrič, Vizinger. Naš namig: 0.

Rudar – Triglavdanes ob 17.55, sodnik: Sagrković Za Triglav je bil zadnji visok poraz z Domžalami nepomemben, saj so po tekmi vsi člani kluba proslavili obstanek med prvoligaši. Zadovoljen je tudi trener Dejan Dončić, ki je uspešno prestal krstno sezono v prvi ligi. »Ob polčasu tekme z Domžalami smo izvedeli, da ostajamo prvoligaši, zato igralcem res ne zamerim za igro v drugem delu. Ko dosežeš cilj, se telo izprazni in nimaš več energije. Fantom ni bilo vseeno za poraz, kar ogromno pove o njihovem značaju,« je za spletno stran kluba komentiral Dončić. Rudar se je razigral v zaključku sezone, saj je na zadnjih šestih tekmah izgubil le proti Olimpiji. Vroč je Milan Tučić, ki za vodilnima strelcema Zahovićem in Kronavetrom zaostaja za tri gole. Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Ćosić, Kašnik, Hrubik, Kobiljar, Vošnjak, Arap, Radić, Škoflek, Tučić. Triglav: Čadež, Šalja, Crnov, Arh Česen, Udovič, Mlakar, Rogelj, Kryeziu, Tijanić, Mertelj, Majcen. Naš namig: 1.