Ibiza je popek Evrope

Finiš maratona z imenom Evropa na volitvah nam je postregel s tremi prečudovitimi zgodbami: Evrovizija, avstrijski frajerji na Ibizi in Slovenci na Giru d'Italia. Slednji še poteka in ima poleg nacionalnega ponosa in zanosa, kako izjemna sta naša Jan Polanec in Primož Roglič , tudi grenak priokus. Zadaj je nekaj sumljivega. Vse je možno, če je v ozadju tisti hudič s križem, ki sliši na ime doping. Še dober teden se bomo zbujali v upanju, da naša junak nista vpletena. V sferi, kjer so vsi vpleteni, vsi osumljeni, vsi pod vprašajem in o vsem dvomimo, si želimo čistost. Popolno nedolžnost. Tisto nedolžnost, ki je bila tako samoumevna pri Lanceu Armstrongu . Zgodba, ki je stala, ker je imela vse elemente prave zgodbe: bolezen, borbo, kljubovanje in na koncu zmage. Pa tudi padec v brezno.