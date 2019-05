Izgubljeno v vesolju

Zgodba o nekdanjem Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), ki zdaj že nekaj časa deluje pod imenom Center Noordung, je morda tudi neke vrste prispodoba omejenih obzorij slovenske politike. Ob uradnem odprtju jeseni 2012 je Ksevt deloval kot pripoved o uspehu: namesto dotrajanega vaškega kulturnega doma je zrasla impozantna stavba, pri kateri so združili moči ugledni domači arhitekti, zgrajena pretežno z evropskimi sredstvi; novo pridobitev sta navdušeno podprli občina in država. Še bolj od videza pa je bila fascinantna njena svojevrstna vizija, usmerjena v prežemanje umetnosti in (raziskovanja) vesolja skozi humanistično optiko. Čudaško? Morda. Ambiciozno? Vsekakor.