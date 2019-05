Če je v Angliji in Nemčiji nogometnega prvaka za sezono 2018/19 dal šele zadnji krog, v Italiji ta ne bo tako zanimiv; Juventus je pač prvak že celo večnost. Bo pa zato toliko bolj z vidika bojev za uvrstitev v evropska tekmovanja in obstanek, v katerih je odprtih vprašanj še kopica. Edina tekma klubov, ki se bojujeta eden za ligo prvakov in drugi za obstanek, pa bo tista med Interjem Samirja Handanovića in Empolijem.

Ko smo pred slabim mesecem na tem mestu pisali o derbiju med Interjem in Juventusom, je bil prvi zasidran na tretjem mestu s petimi točkami prednosti pred Milanom in Atalanto, zaradi česar so ga domala vsi že šteli za zanesljivega potnika v ligo prvakov. A odtlej se je njegov položaj močno zapletel. Remija na omenjenem derbiju in na gostovanju pri Udineseju, pričakovana zmaga proti odpisanemu Chievu in visok poraz (1:4) v zadnjem krogu v Neaplju so ga ob dobrih serijah Atalante in Milana namreč pahnili na četrto mesto. To sicer kot zadnje še vodi v ligo prvakov, a ima Inter ob enakem številu točk kot tretja Atalanta (66) le eno več kot Milan (65) in tri več od Rome (63). Pri čemer bo v zadnjem krogu moštvo Josipa Iličića gostilo Sassuolo, in to po spletu naključij na njegovem (!) stadionu, ki ga zaradi obnove lastnega Atalanta uporablja v zadnjem času, Milan odhaja k Spalu Jasmina Kurtića, Roma pa bo gostila Parmo. Možnih scenarijev za tretje in četrto mesto je tako cel kup, o svoji usodi pa neposredno odločata le Atalanta in Inter, ki bi se v primeru zmag v ligo prvakov zagotovo uvrstila.

Ob vsem omenjenem bi bilo še pred časom povsem logično trditi tudi, da bo imel najlažje delo Inter, a se zdaj zdi, da temu še zdaleč ne bo tako. Vzdušje v moštvu se namreč po negativni seriji zdi napeto, navijači po družbenih omrežjih grozijo, da bo po nedeljski tekmi na sporedu bodisi »zabava« bodisi »vojna«, precej živčen pa deluje tudi trener Luciano Spaletti, ki so ga italijanski mediji za naslednjo sezono že prečrtali in na njegov položaj ustoličili Antonia Conteja. Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da vsakodnevno že sestavljajo sezname odhodov in prihodov igralcev po domnevnih željah nekdanjega trenerja Juventusa in Chelseaja. Pri Empoliju medtem vlada evforija. Še tri kroge pred koncem je bil odpisan kot zanesljiv potnik v drugo ligo, nato pa se je s tremi zaporednimi zmagami na težkih tekmah proti Fiorentini, Sampdorii in Torinu dvignil iz pepela in je trenutno z 38 točkami celo na 17. mestu, ki kot zadnje zagotavlja obstanek. »Pometli smo z moštvom, ki se bori za Evropo, zdaj pa gremo na San Siro k Interju, s katerim bomo storili enako,« je po zadnji zmagi proti Torinu od samozavesti pokal Empolijev trener Aurelio Andreazzoli (sicer dober prijatelj Spalettija), ki pa se, jasno, zaveda, da si njegovo moštvo obstanka še ni zagotovilo. Ima namreč le točko prednosti pred Genoo (37), pred njim pa s 40 točkami trepetata še Udinese, ki odhaja na gostovanje v Cagliari, in celo Fiorentina, ki je sploh zgodba zase. Zmagala namreč ni že na 13 tekmah zapored, na zadnjih petih je izgubila, za nameček pa jo zdaj čaka še tekma z omenjeno Genoo, ki bi, če Fiorentino premaga, zagotovo obstala v ligi.

Skratka, vse bo jasno jutri nekaj pred pol enajsto zvečer, pred tekmo med Interjem in Empolijem pa gre gostiteljem na roko vsaj to, da imajo manj problemov s sestavo moštva. Manjše težave ima namreč le De Vrij, medtem ko pri Empoliju zagotovo ne bo Krunića, La Gumine in Diksa.