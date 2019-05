Duster je namreč avtomobil, ki deluje izredno kompaktno, a hkrati dovolj terensko, da povsem ujame sodobni okus kupcev. Fiat na drugi strani stavi na malce drugačno filozofijo, oblika pa je v tem primeru žal tudi vse, kar lahko v primerjavi z dusterjem izpostavimo. Dimenzijsko je manjši, v dolžino meri 427 centimetrov, duster pa 434, prav tako ima 500X manjši prtljažnik (350:455 litrov). A četudi vse to pustimo ob strani, se 500X na cesti preprosto ne odreže tako dobro kot duster. Najbolj pri fiatu zmoti njegova nedoslednost. Želi biti mestni križanec, a je njegov obračalni krog odločno prevelik (11,5 metra) za kakšne mestne vragolije. Verjeli ali ne, tudi tukaj je duster v prednosti (10,1 metra), deluje veliko bolj lahkotno in okretno. Njegovo odlično podvozje je narejeno za urejene ceste, preizkusili pa smo ga tudi na daljši poti po avtocesti, kjer je pozitivno presenetil z udobjem. Če se malce pošalimo, lahko rečemo, da ga je mogoče po avtocesti peljati le z dvema prstoma na volanu.

Fiat je poganjal bencinski 1,3-litrski motor, ki na papirju zmore kar 150 konjev (110 kilovatov), a od teh v praksi ni ostalo veliko. Samodejni menjalnik s šestimi prestavami, ki naj bi izboljšal udobje, ubije voljo voznika do kaj več. Pri odločnejši vožnji lahko slišite le veliko motornega hrumenja, prav veliko pa se ne zgodi. Duster je medtem z enako velikim motorjem, a z 20 konji manj (130 KM/96 kW) ter ročnim menjalnikom povsem drugačne narave. Motor se odlično odziva na ukaze, pospešuje odločno in dovolj nežno, ob tem pa je varčnejši (porabil nam je 6,7 litra bencina, 500X okroglih 8). Avtomobil deluje skoraj veselo ter hkrati mirno, pa čeprav do stotice vseeno potrebuje dve sekundi več (11,1:9,1 sekunde). Edino, kar mu lahko zamerimo, je pritajeno žvižganje turbo polnilnika. A tudi na to se lahko hitro navadite, ne nazadnje pa po svoje žvižga tudi pogonski sklop v 500X. Oziroma še celo bolj glasno.

V notranjosti duster deluje bolj preprosto, fiat je na drugi strani bolj sodoben. Ergonomija pa vseeno ni najbolj učinkovita, že gumb za zagon motorja je nekje za volanom. Duster je z opremo Techroad odlično opremljen, kakšno podrobnost pa vseeno pogrešamo. Pri navigaciji so bili tako na voljo zemljevidi regije Adria in, verjeli ali ne, Reuninona in Guadalupa; prav veliko se po omenjenih dveh deželah pač ne vozimo, zemljevidi zahodne Evrope bi bili tukaj veliko bolj dobrodošli. Fiat 500X pa je sicer z videzom in opremo tudi na sodobni ravni, a to se na koncu pozna tudi pri ceni. Z nekaj lepotnimi dodatki, kamero za vzvratno vožnjo in že omenjenim motorjem je namreč duster cenovni prvak. Malo več kot 17 tisočakov pač ne more biti veliko, sploh ker podobni modeli tekmecev stanejo od 5000 do 10.000 evrov več. Tudi 500X je z osnovnimi 23.000 evri vse prej kot cenovni presežek, z nekaj dodatne opreme pa cena lahko vrtoglavo poskoči.

Ali z drugimi besedami: če že Dacio, potem duster. In če že duster, potem točno takega, s tem motorjem. Fiat 500X je bolj pisan na kožo ljubiteljem drugačnosti in italijanskega sloga, pri čemer, če že govorimo o motorjih, je pri njem dizelski precej boljša izbira; z njim je 500X namreč kot nek drug avto. Več pa v sklepu.