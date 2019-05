V Parizu se bo jutri začel drugi teniški turnir največje četverice, na katerem bosta zmago branila Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep. Nadal bo naskakoval že svoj dvanajsti pariški naslov, njegov največji tekmec pa bo Novak Đoković. Srb bi v primeru zmage osvojil četrti turnir najboljše četverice zapored, saj je bil lani najboljši v Londonu in New Yorku, letos pa v Melbournu.

Na Rolandu Garrosu bodo številni tudi slovenski igralci. Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Dalila Jakupović in Aljaž Bedene so si zagotovili nastope neposredno na glavnem turnirju posameznikov, Andreja Klepač in Katarina Srebotnik med dvojicami. Blaž Rola se je skozi kvalifikacije šestič v karieri uvrstil na glavni turnir. Blizu prvega napredovanja na glavni turnir je bila tudi Kaja Juvan. Ljubljančanka je v odločilnem nizu proti Bernardi Peri vodila z 2:0, 4:2, pri vodstvu s 5:4 pa servirala za zmago. Osemnajstletna Slovenka pritiska ni zdržala ter prvi nosilki kvalifikacij priznala premoč v podaljšani igri. Kot je v zadnjih desetletjih običaj, bo dvoboje v Parizu spremljala tudi Mima Jaušovec, zmagovalka med posameznicami leta 1977.

Pri moških bi lahko Rafaelu Nadalu in Novaku Đokoviću prekrižali načrte vsi trije igralci, ki so v tej sezoni na pesku vzeli skalp Špancu. To so lanski finalist Avstrijec Dominic Thiem, Grk Stefanos Cicipas in Italijan Fabio Fognini. Izpostaviti kaže še Rogerja Federerja, ki je z atraktivnimi potezami navduševal v Madridu in Rimu, na obeh turnirjih pa je svoje boje končal v četrtfinalu. Pri ženskah je krog favoritk večji. Na turnirjih pred vrhuncem peščene sezone je navduševala Nizozemka Kiki Bertens. Z zmago v Rimu je pridobila samozavest Čehinja Karolina Pliskova. Čehi bodo imeli močnega aduta tudi v Petri Kvitovi. Na stavnicah pa najvišje kotira Simona Halep. V ožji krog favoritinj sodi tudi Američanka Serena Williams, ki naskakuje že svojo 24. lovoriko turnirjev največje četverice.

Bedene ima v zadnjih tednih težave s poškodovano zadnjo stegensko mišico. Pravi, da se poškodba dobro celi in da je v tem trenutku najpomembnejše, da lahko igra. »V Pariz sem se odpravil z željo, da bi izboljšal svojo najboljšo uvrstitev na turnirjih za grand slam. Najdlje doslej sem prišel do tretjega kroga. Ko enkrat prideš do tretjega ali četrtega kroga in ne naletiš ravno na Nadala ali Đokovića, se lahko zgodi marsikaj,« napoveduje Aljaž Bedene, ki si bolj kot dobrih iger obeta zmag. »V tej sezoni sem odigral veliko dobrih dvobojev, a jih izgubljal. Imel sem nekaj smole z žrebom, saj sem v uvodnih krogih izgubljal proti kasnejšim zmagovalcem turnirjev. Včasih je bolje igrati slabše in zmagovati,« odgovarja Ljubljančan. »Fizično sem dobro pripravljen. Na tem področju sem v zadnjih letih naredil velik napredek,« pravi Bedene.

»Največji favorit je Nadal. Polfavorit je Đoković. Oba igralca sta ta čas najboljša. A vendarle mislim, da bo zmago slavil Nadal,« napoveduje Bedene. Mimogrede, najboljši slovenski teniški igralec vidi vse bolje. Po operaciji oči je včasih še vedno presenečen, da lahko tako dobro oceni globino žoge, kar mu je še pred kratkim povzročalo težave. »V nadaljevanju sezone me čaka veliko sprememb podlag, kar je za telo najtežje. Po Parizu bom tekmoval na travi, se potem spet vrnil na pesek… A takšen je urnik, vsak si ga izbere sam,« odgovarja Bedene.