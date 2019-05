Najboljši svetovni motokrosisti se bodo za točke borili že tretji konec tedna zapored, po deževni in blatni italijanski Mantovi ter za Slovenijo zmagoviti portugalski Aguedi (najboljši je bil Tim Gajser) bo Francija gostila sedmo dirko v letošnji sezoni. V elitnem razredu MXGP sta na skupno dvanajstih vožnjah na prvih šestih dirkah zmagovala zgolj Italijan Antonio Cairoli (7) in Gajser (5), po Slovenčevi točkovni zmagi na Portugalskem (50:44) pa ima Cairoli pred šampionom iz Pečk pri Makolah, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah na Portugalskem, še 34 točk prednosti (285:251) v skupnem seštevku za SP.

V mestecu Saint-Jean-d'Angely bosta na progi s trdo podlago in krogom dolžine 1620 metrov v središču pozornosti seveda spet Cairoli in Gajser. »Na vsako dirko grem z mislijo, da se uvrstim pred Cairolija. Toda na mojo žalost so njegove vožnje zelo dobre in konstantne, zato mu je težko odščipniti veliko točk. Tudi minulo nedeljo na dirki na Portugalskem, kjer sem slavil v obeh vožnjah, je bil obakrat drugi, zato mi je uspelo zaostanek za njim za svetovno prvenstvo zmanjšati samo za šest točk,« se dobro zaveda Tim Gajser.

Gajser, svetovni prvak iz leta 2016 v elitnem razredu MXGP, je na lanski dirki za veliko nagrado Francije osvojil skupno tretje mesto z 38 točkami (četrti v prvi vožnji in tretji v drugi), pred njim pa sta bila kasnejši svetovni prvak, Nizozemec Jeffrey Herlings (50), in Antonio Cairoli (42). Dvaindvajsetletnemu Slovencu je tamkajšnja proga po njegovih besedah pisana na kožo: »Podlaga v Saint-Jean-d'Angelyju je še nekoliko bolj trda od tiste v Aguedi. To mi zelo ustreza, zato se že veselim dirke v Franciji.«

Šele svojo tretjo dirko v letošnji tekmovalni sezoni bo v razredu MXGP odpeljal Klemen Gerčar, ki letos še ni osvojil nobene točke za SP. Po številnih zdravstvenih težavah (nazadnje je moral še na artroskopijo kolena) je 28-letni Gerčar zdaj bolj ali manj spet pripravljen za preizkušnje na najvišji svetovni ravni, po novi pridobitvi (v tovornjaku, ki ga je sestavljal kar dve leti, ima namreč tudi bivalnik in »garažo« za motorje ter drugo opremo) pa računa tudi na premierne točke v tej sezoni.

Kvalifikacije za veliko nagrado Francije bodo danes, finalni dirki v obeh razredih pa bosta jutri: v MX2 ob 13.15 in 16.10, v MXGP pa ob 14.15 in 17.10.