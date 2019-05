Kim Kardashian zaščitila sinovo ime

Po North, Saintu in Chicago sta zvezdnica Kim Kardashian in raper Kanye West dobila še sina Psalma. Dva tedna staro dete se je pridružilo rodbini, ki se preživlja z resničnostnim šovom in z njim povezanimi izdelki, zato ni čudno, da je Psalmova mama že zaščitila njegovo ime. Psalmovo ime bo družina tako lahko v prihodnosti uporabljala za številne izdelke, ki jih bo želela tržiti pod svojim okriljem, med drugim igrače, jedilne paličice, igralne karte in prehranska dopolnila.