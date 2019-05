Kot je za medije povedal Uzunović, je do incidenta prišlo, ker je bilo v bifeju strašno glasno. »Ob petih sem prišel v službo, da bi odigral predstavo Pot v Damask. Pred tem sem v bifeju želel popiti pijačo, a je bilo tako glasno, da nisem mogel. Prisotne sem prosil, ali se lahko umirijo, pa se niso hoteli. Odšel sem odigrat predstavo, ko pa sem se vrnil, je bilo v bifeju še kar glasno. Spil sem brezalkoholno pivo in ponovno prosil natakarico, da zmanjša hrup v bifeju,« nato pa se je zapletel še v spor z lastnico bifeja, nekdanjo balerino v istem gledališču.

Kaj se je res zgodilo, bodo ugotavljali na sodišču, tako natakarica kot lastnica bifeja pa sta morali na zdravniški pregled. Igralec vztraja, da do pretepa ni prišlo, da pa se mu je lastnica drla na uho in ga pljuvala. Kot je Uzunović dan po incidentu povedal v jutranjem programu srbske televizije, je težava v tem, da gre za bife, v katerem naj bi se igralci po predstavah sprostili, da pa je pod vodstvom omenjene balerine postal njen lokal, kamor hodijo njeni prijatelji, ki pa so za njegov okus preglasni.

To sicer ni prvi Uzunovićev incident, saj naj bi se pred časom po neki premieri stepel z igralcem Ivanom Bekjarevom. Ta si je med pretepom zlomil mezinec in mesec dni nosil mavec.