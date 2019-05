V oddaji, ki je na televiziji Arte na sporedu že 17 let, sta se Horvat in Andersonova odpravila na zmenek v Gradcu, kjer sta bila oba gosta na festivalu Elevate. Po nastopu na dogodku v okviru festivala sta se odpravila na večerjo v veganski restavraciji, govorila o podnebnih spremembah, mikroplastiki in pravicah živali, ves čas pa so ju spremljali radovedni oboževalci, ki so ju prosili za avtogram ali ju fotografirali. Igralkinega avtograma si je zaželel tudi hrvaški filozof, zanj je dobil naročilo od sester in svaka. Pamela Anderson je omenila, da zaradi paparacev obstaja toliko njenih slabih fotografij, da razmišlja, da bi jih izdala v knjigi.

Igralka je Horvata opisala kot pravega romantika, ki združuje poezijo in politiko, Horvat pa je zanjo dejal, da je več kot samo dekle v rdečih kopalkah. Andersonova je svoje bivanje v Playboyevi vili opisala kot obiskovanje univerze, saj se je tam veliko naučila o umetnosti in filantropiji, in dodala, da Playboy ni bila v nobenem pogledu seksistična revija. Oddajo bodo na programu Arte predvajali do 19. junija, nekatere odlomke, na primer tistega, ko Pamela Anderson govori o tem, da je razvila vegansko penino, pa lahko vidite na spletu.