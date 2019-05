Jackman naj bi Wolverina zadnjič odigral leta 2017 v filmu Logan, ki so ga kritiki označili za enega najboljših filmov o superjunakih vseh časov. Čeprav se je vlogi odpovedal, pa to še ne pomeni, da Wolverina ne bi mogel odigrati kdo drug. Približno 30.000 podpisnikov meni, da bi bil za to idealen 147 centimetrov visok DeVito, ki je povezavo do peticije tudi sam delil na instagramu. Prav njegova višina je eden od razlogov, saj naj bi bil tako bližje pravi višini Wolverina, ki naj bi bil visok 160 centimetrov. Med razlogi so predlagatelji navedli še dejstvo, da smo ga vsi videli v vlogi Trashmana, rokoborca iz serije Vedno je sončno v Filadelfiji, zato vemo, da se zna tepsti in da ga ni strah, ko stvari postanejo umazane. Zanemarljiv ni niti podatek, da je igral hudobca v Batmanu, in sicer Pingvina leta 1992, v seriji Prijatelji pa je odigral vlogo slačifanta.

Sicer pa posebni razlogi za to, da DeVito postane kosmati superjunak, seveda niso potrebni. Kot so zapisali njegovi oboževalci, je Danny DeVito najboljši igralec vseh časov. Če je lahko igral dvojčka Arnolda Schwarzeneggerja, lahko igra tudi Wolverina.

Pripravila Špela Žagar