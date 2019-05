42-letnika je policija ustavila na avtocestnem izvozu v kraju Rosarno v Kalabriji, je sporočila italijanska finančna policija. Torbo z denarjem so našli za sprednjimi avtomobilskimi sedeži in v prtljažniku, nato pa so pri podrobnejši preiskavi našli še več denarja v prirejenem prostoru pod sprednjimi sedeži. Skupno so zasegli 1.086.380 evrov

Iz Kalabrije je sicer italijanska mafijska združba N'drangheta, ki velja za trenutno najmočnejšo italijansko mafijsko združbo in naj bi močno prekašala sicilijansko Cosa Nostro ali pa neapeljsko Camorro. Nadzorovala naj bi trgovino s prepovedanimi drogami v Evropi.

Slovenski policisti so 10. maja med rutinskim pregledom prometa na avtocesti od Maribora do mejnega prehoda Pince v tovornem vozilu z madžarskimi registrskimi tablicami odkrili kartonske škatle z gotovino v vrednosti okrog 1,8 milijona evrov. Voznik in sopotnik nista uspela pojasniti izvora bankovcev.