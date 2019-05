Predsedstvo kongresa je poslance Oriola Junquerasa, Jordija Turulla, Josepa Rulla in Jordija Sancheza avtomatično suspendiralo, ker so zaradi sojenja zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije v priporu, je dejala Batetova.

Predsednica kongresa iz vrst vladajočih socialistov je pojasnila, da so se za to so se odločili na podlagi mnenja pravne službe parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Suspendirali so nas v Španiji, a tega ne bodo mogli storiti v Evropi," je v odzivu povedal Junqueras, ki bo kandidiral tudi na nedeljskih evropskih volitvah. "Vstop političnega zapornika v Evropski parlament je najboljši način za obsodbo španske represije," je poudaril. Jordi Sanchez pa je poudaril, da "zavračanje domneve nedolžnosti ne rešuje ničesar". Dejal je, da bo še naprej pozival k dialogu in demokraciji, na Twitterju poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. Da je to "nov napad na demokratično voljo katalonskega ljudstva in pravice političnih zapornikov", pa je izpostavil katalonski predsednik Quim Torra.

V konservativni Ljudski stranki so medtem odločitev vodstva kongresa pozdravili. "Vladavina prava vedno prevlada," je poudaril predsednik stranke Pablo Casado.

V desnosredinski stranki Ciudadanos pa so bili kritični do socialistov, ker poslancev niso suspendirali že takoj po torkovi prisegi, na katero so prišli iz pripora.

Predsednica spodnjega doma parlamenta je zdaj pravno službo zaprosila še za mnenje o znižanju absolutne večine, navaja AFP. Današnja odločitev bi namreč lahko vplivala na potrditev dosedanjega premierja Pedra Sancheza za nov mandat na čelu vlade, čigar stranka je slavila na parlamentarnih konec aprila, a ni osvojila večine v parlamentu. Za ponovno izvolitev na premierski položaj bi se lahko Sanchez zanašal tudi na to, da se bodo nekatere stranke vzdržale glasovanja. Če priprti katalonski politiki ne bodo sodelovali na glasovanju o njegovem imenovanju, se bo prag za izvolitev znižal. Tako bi ga lahko potrdili, tudi če se katalonske stranke ne bodo vzdržale glasovanja. Če bodo njihove položaje zasedli nadomestni poslanci, pa bo potrjen samo, če se bodo Katalonci vzdržali. Glasovanje bo najverjetneje potekalo v začetku julija.

Četverica suspendiranih katalonskih poslancev je zaradi referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017 in kasnejše enostranske razglasitve neodvisnosti obtožena upora. Junqueraa, Turull in Rull so obtoženi tudi zlorabe javnih sredstev.

Upora in zlorabe javnih sredstev je obtožen tudi senator Raul Romeva, ki ga bo vodstvo senata verjetno še suspendiralo. Poslanci in senator so med 12 nekdanjimi katalonskimi političnimi in civilnodružbenimi voditelji, ki jim od februarja sodijo zaradi poskusa odcepitve Katalonije. Sodba bo znana v drugi polovici leta.