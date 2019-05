Jedrt Jež Furlan: Iz Materade v Boljše življenje

Nekoliko sem pogledal skozi okno in s hrbtom roke pogladil zamegljeno šipo, potem pa sem se s poslednjim naporom privlekel do pisalne mize. Od sonca, ki ga nisem mogel videti, je na zvonik, na cerkev in na belo obzidje padala rahlo pozlačena svetloba. V tej luči se je zdelo, kakor da se vse stvari, osvobojene svoje teže in skoraj odtrgane od sleherne materialne osnove, med seboj mešajo in se hkrati skupaj dvigajo. Mar se tudi na našo zemljo spušča nebeška praznina ali pa se nam na stežaj odpira boljše življenje? Tega res nisem vedel, da svet umira s smrtjo slehernega človeka.«