Nekateri so škofa Jegliča že videli aretiranega

Leta 1850 v Begunjah rojen Anton Bonaventura Jeglič sodi med tiste ljubljanske škofe, ki so se s svojim narodnostnim delovanjem za vedno zapisali v zgodovino Slovencev. V mašnika je bil posvečen pri 23 letih, ljubljanski škof pa je po 16-letnem službovanju v Sarajevu postal leta 1898 in na tem mestu ostal do svoje upokojitve leta 1930, torej kar 32 let. Že od svojih dijaških let se je ukvarjal tudi s publicistiko. Objavil je lepo število del, ima tudi veliko zaslug za ustanovitev in izgradnjo slovenske (škofijske) gimnazije v Šentvidu. Kot rečeno, se je kot zaveden Slovenec svojemu narodu najbolj priljubil v zadnjih letih divjanja prve svetovne vojne, ko se je v javnih nastopih in z neprikrito pomočjo slovenskim »osamosvojiteljskim« politikom zavzemal za združitev vseh južnih Slovanov v samostojno državo. Zaradi odkritega podpiranje jugoslovanskih idej si je med proavstrijskimi politiki nakopal veliko nasprotnikov. Maja 1918, ko je slavil 20 let škofijske službe, so se praktično vsi slovenski in evropski časopisi razpisali o tem, da je bila zoper njega podana tožba zaradi veleizdaje, da se je moral zagovarjati pred papežem ter da so ga oblasti aretirale, kar se je kmalu izkazalo za izmišljotino. V poznejših letih svojega službovanja med tako imenovanimi naprednimi Slovenci zaradi zagovarjanja konservativnih načel in ostrega nasprotovanja boljševizmu, komunizmu ter svobodnjaštvu nasploh ni bil priljubljen. Zlasti so mu zamerili eno dejanje: da je pokupil veliko knjig Cankarjeve Erotike in jih sežgal.