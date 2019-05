Apokalipsa zaradi robotov? Ne v času vašega življenja.

Ali bo neizbežen »vzpon robotov« v prihodnosti ogrozil zaposlovanje ljudi? Najbolj poglobljeno razpravo o tem vprašanju lahko najdemo v besedilu ekonomista z MIT (Massachusetts Institute of Technology) Davida H. Autorja iz leta 2015 Zakaj je še vedno toliko služb?, ki o problemu razmišlja v kontekstu Polanyijevega paradoksa. Glede na to, da »lahko več vemo, kot lahko povemo«, je filozof 20. stoletja Michael Polanyi ugotovil, da ne smemo izhajati iz tega, da tehnologija posnema funkcijo človeškega spoznanja. Čeprav lahko računalnik ve vse, kar je mogoče vedeti o avtomobilu, to še ne pomeni, da ga lahko vozi.