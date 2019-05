Voznika so policisti skušali ustaviti na več lokacijah na Kozjanskem, vendar jim to šele uspelo v kraju Lopaca.

Voznika, ki je vozil osebno vozilo z registrskimi tablicami, ki so pripadale drugemu vozilu, so policisti v preteklosti že dvakrat ovadili zaradi nevarne vožnje, in sicer leta 2014 in januarja letos. Nasploh je zaradi pogoste objestne vožnje in hujših prekrškov nevaren v prometu, menijo celjski policisti.

Večkrat so ga obravnavali tudi zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, z ukradenimi registrskimi tablicami in zaradi več hujših cestnoprometnih prekrškov, pri katerih je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Večkrat so mu zasegli tudi vozila.

Januarja letos so ga prav tako obravnavali zaradi povzročitve prometne nesreče s pobegom. Tudi v tem primeru je bežal pred policisti, nevarno vozil, med drugim tudi po pločniku.

Ko je bil še mladoleten, so ga policisti obravnavali zaradi več tatvin, velikih tatvin, vlomov, nasilja v družini, ponarejanja listin in drugih kaznivih dejanj. Zaradi več tatvin so ga obravnavali tudi v zadnjih letih.

Trenutno ga poleg suma kaznivega dejanja nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi policisti obravnavajo še zaradi več tatvin, med drugim tatvine štirikolesnika, motornega kolesa ter različnega orodja.

Očividce, ki so bili v četrtek priča nevarni vožnji 21-letnika na v Šentvidu pri Grobelnem, Grobelnem, Gorici pri Slivnici, Loki, Prevojah in v več drugih krajih na Kozjanskem ter jih je s svojo objestno vožnjo ogrožal, policija prosi, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Šmarje pri Jelšah 03 818 66 00 ali 113.