Več sto gornikov se je ta teden odpravilo na vrh Mount Everesta, a se je zaradi gneče njihova pot do cilja precej podaljšala. Posamezniki so po več ur čakali na mrazu ali se počasi premikali proti vrhu.

Huge Rush of climbers on the everest . Several believed to be dead due to over crowding . There must be a check on number of climbers at a time . Over exploiting tourism potential . What about the life of climbers . #Everest#MountEverest#Rushoneverestpic.twitter.com/EuIpfb9auQ